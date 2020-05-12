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«ساما»: إعادة جدولة التمويل حسب الأسعار الحالية للإقراض

Time منذ 37 دقيقة
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«ساما»: إعادة جدولة التمويل حسب الأسعار الحالية للإقراض

الرياض (صدى):
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ٍساما)، إنه يحظر على الجهات التمويلية طلب أي ضمانات عينية من المستفيد من برنامج دعم تمويل القطاع الخاص البالغة قيمته 50 مليار ريال، لجميع المنتجات التمويلية شاملة الضمانات والاعتمادات.

وأوضحت المؤسسة أنه فيما يخص إعادة جدولة التمويل واحتساب تكلفة التمويل يتم حسب الأسعار الحالية للإقراض، على ألا تتجاوز التكلفة لإعادة الجدولة تكلفة التمويل السابق للجهة المستفيدة.

وأكدت على أنه لا يتم السماح بإضافة أي تكاليف على التكلفة المحددة مسبقا بالاتفاقية الموقعة بين جهة التمويل والجهة المستفيدة؛ مثل رسوم إعادة الجدولة أو أرباح إضافية للتعويض عن فترة التأجيل.

وأوضحت أنه للجهة المستفيدة قرار قبول تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل أو رفضه، وفي حال قبوله، يتعين على جهات التمويل الحصول على موافقة موثقة من الجهة المستفيدة بذلك.

وأضافت : "في حال عدم رغبة الجهة المستفيدة في تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل، فيستمر العمل بين الجهتين وفق العقد الحالي ولا يلزم الحصول على موافقة الجهة المستفيدة على ذلك".

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أحدث التعليقات

أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂

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