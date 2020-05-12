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علماء يؤكدون أن إخراج زكاة الفطر من التمر أولى وأرجح (فيديو)

Time منذ 52 دقيقة
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علماء يؤكدون أن إخراج زكاة الفطر من التمر أولى وأرجح (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
دعا الدكتور خالد المشيقح، إلى إخراج زكاة الفطر من التمر خلال أزمة كورونا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن " المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أفضل الأجناس التي تُخرج في زكاة الفطر هو التمر " .

من جانبه، أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أن إخراج زكاة الفطر من التمر أولى وأرجح من الأرز.

وأضاف: " أن النبي صلّ الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر بـ صاعًا من التمر أو صاعًا من الشعير أو صاعًا من زبيب " .

وأكد أنه لا يجوز العدول عن هذه الأصناف المذكورة في الحديث الشريف مع القدرة عليها.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂

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