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إنقاذ شخص تعرّض لإعياء وعطش في جبل سفيان

Time منذ ساعة
Views 1584
Comment 1
إنقاذ شخص تعرّض لإعياء وعطش في جبل سفيان

عادل الحربي (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني، بمحافظة المجاردة من إنقاذ شخص تعرَّض لإعياء وعطش في أعلى جبل سفيان.

وقامت فرق الدفاع المدني، بإنزاله من مسافة 3 كم صعوداً، وهو بصحة جيدة.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂

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