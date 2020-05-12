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اندلاع حريق في منزل بالمجاردة

Time منذ ساعة
Views 1484
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اندلاع حريق في منزل بالمجاردة

المجاردة (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، حريقًا اندلع في غرفة بمنزل إثر التماس كهربائي.

وتمكن " مدني المجاردة " ، من إخماد الحريق الذي اندلع دون أي إصابات.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂

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