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فن وثقافة
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اندلاع حريق في منزل بالمجاردة
منذ ساعة
1484
1
المجاردة (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، حريقًا اندلع في غرفة بمنزل إثر التماس كهربائي.
وتمكن " مدني المجاردة " ، من إخماد الحريق الذي اندلع دون أي إصابات.
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أحدث التعليقات
أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂
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