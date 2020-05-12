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"فُرجت" تنهي في يومها الخامس سداد 1110 فواتير للمحكومين في قضايا مالية بقيمة تجاوزت 15 مليون ريال

Time منذ ساعة
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"فُرجت" تنهي في يومها الخامس سداد 1110 فواتير للمحكومين في قضايا مالية بقيمة تجاوزت 15 مليون ريال

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأنه منذ انطلاق خدمة "فُرجت" في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1110 فواتير بمبلغ 15.150.062 ريالاً.

وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطن وللمقيم الذي يرغب التبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.

وشدد المتحدث على أن خبر التطبيق ( المزيف ) المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي قديم وتم إصدار بيان في حينه وأنه لا يوجد تطبيق خاص للإصدار الأول أو الثاني.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂

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