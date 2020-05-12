مدرب لياقته السابق: رونالدو يمكنه اللعب حتى سن الـ40 بشرط

وكالات (صدى):
كشف جواو أروسو مدرب اللياقة البدنية السابق للبرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بأن نجم يوفنتوس الإيطالي يعشق الألقاب والبطولات، ويستطيع اللعب حتى سن الـ40 إذا لم يتعرض لإصابة.
وقال أروسو: "ماكينة مثله (رونالدو) قادرة على فعل أي شيء لأنه يعلم جسده جيدا وينصت إليه، ويمكنه تشغيله وإيقاف تشغيله وقتما شاء".
وأضاف أروسو: "الآن وبعد عودة لاعبي يوفنتوس إلى التدريبات، سيبدأ في محاولة التحرك في الملعب بشكل متكرر".
وتابع مدرب اللياقة البدنية السابق الخاص بكريستيانو رونالدو: "وبدون إصابة يمكنه أن يلعب حتى سن الـ40".
واستكمل أروسو: "هدف كريستيانو رونالدو هو أن يظهر في مباريات يوفنتوس في غضون أسابيع وهو في نفس الحالة التي كان عليها قبل شهرين".