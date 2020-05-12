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مدرب لياقته السابق: رونالدو يمكنه اللعب حتى سن الـ40 بشرط

Time منذ ساعتين
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مدرب لياقته السابق: رونالدو يمكنه اللعب حتى سن الـ40 بشرط

وكالات (صدى):
كشف جواو أروسو مدرب اللياقة البدنية السابق للبرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بأن نجم يوفنتوس الإيطالي يعشق الألقاب والبطولات، ويستطيع اللعب حتى سن الـ40 إذا لم يتعرض لإصابة.

وقال أروسو: "ماكينة مثله (رونالدو) قادرة على فعل أي شيء لأنه يعلم جسده جيدا وينصت إليه، ويمكنه تشغيله وإيقاف تشغيله وقتما شاء".

وأضاف أروسو: "الآن وبعد عودة لاعبي يوفنتوس إلى التدريبات، سيبدأ في محاولة التحرك في الملعب بشكل متكرر".

وتابع مدرب اللياقة البدنية السابق الخاص بكريستيانو رونالدو: "وبدون إصابة يمكنه أن يلعب حتى سن الـ40".

واستكمل أروسو: "هدف كريستيانو رونالدو هو أن يظهر في مباريات يوفنتوس في غضون أسابيع وهو في نفس الحالة التي كان عليها قبل شهرين".

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أحدث التعليقات

أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂

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