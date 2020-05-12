فاوتشي: رفع القيود قبل الأوان سيتسبب في وفيات يُمكن تفاديها

وكالات (صدى):
شدّد عالم الأوبئة أنتوني فاوتشي الذي يستشيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوميا حول أزمة كوفيد-19، على أن الولايات المتحدة قد تشهد "وفيات ومعاناة يمكن تفاديها" إذا رفعت بسرعة القيود المفروضة .
وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أن " الرسالة الرئيسية التي أود نقلها هي مخاطر إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قبل الأوان".
وتابع "إذا لم نحترم المراحل في التوصيات لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، عندها نتعرض لخطر تفشي الوباء عبر البلاد".
وأردف "هذا لن يتسبب فقط بوفيات ومعاناة يمكن تفاديها بل سيؤخرنا في البحث عن سبيل للعودة إلى حياة طبيعية".
كما أشار إلى أن التوصل إلى لقاح يُعالج فيروس كورونا يستغرق 12 إلى 18 شهرا.