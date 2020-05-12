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فاوتشي: رفع القيود قبل الأوان سيتسبب في وفيات يُمكن تفاديها

Time منذ يوم
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فاوتشي: رفع القيود قبل الأوان سيتسبب في وفيات يُمكن تفاديها

وكالات (صدى):
شدّد عالم الأوبئة أنتوني فاوتشي الذي يستشيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوميا حول أزمة كوفيد-19، على أن الولايات المتحدة قد تشهد "وفيات ومعاناة يمكن تفاديها" إذا رفعت بسرعة القيود المفروضة .

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أن " الرسالة الرئيسية التي أود نقلها هي مخاطر إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قبل الأوان".

وتابع "إذا لم نحترم المراحل في التوصيات لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، عندها نتعرض لخطر تفشي الوباء عبر البلاد".

وأردف "هذا لن يتسبب فقط بوفيات ومعاناة يمكن تفاديها بل سيؤخرنا في البحث عن سبيل للعودة إلى حياة طبيعية".

كما أشار إلى أن التوصل إلى لقاح يُعالج فيروس كورونا يستغرق 12 إلى 18 شهرا.

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أحدث التعليقات

هوقن
سمعت المثل اللي يقول القرد في عين امه غزال التصريح الجاي خف علينا شوي
ناقد رياضي
الطخيم ترك انجازات النصر النقيه التي قام بتنقيتها من الشوائب وصار يبحث عن الألقاب المزيفة للنصر !!!!!!!!
زائر
ياجماعة فهد الطخيم مريض نفسي .. شغلته العالميه للنصر .. إذا أحد يعرف مركز للعلاج النفسي خذوها بالقوة للعلاج .. حتى الديانة الماسونية عالميه وموجودة في كل مكان !! الله بستر بكره يقول : النصر أول ماسوني عالمي !!
أبوسطام
جزاك الله خير
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات ويشفي المصاب

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