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هيئة النقل العام توفر 4 وظائف شاغرة

Time منذ يوم
Views 2350
هيئة النقل العام توفر 4 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة النقل العام، عن توفر 4 وظائف تقنية شاغرة للجنسين، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، تحت مُسمى " محلل نظم تقنية المعلومات، مسؤول نظم " .

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يكون قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً " .

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا وينتهي بتاريخ 12 يونيو 2020، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

بثينه هوساوي
بارك الله فيك يا ورد... دعوه الي المجاهده.. جعلها الله في ميزان حسناتك🌹
abdul
وقديما قالوا : في الكورَنة يلومون الناسُ صِينا *** وجحافل الصين متواجدون بيننا .
ابو عمار
Uncivilized people
ابو عمار
يستاهل الغرامه
ابو عمار
اوكي

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