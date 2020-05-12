هيئة النقل العام توفر 4 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة النقل العام، عن توفر 4 وظائف تقنية شاغرة للجنسين، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، تحت مُسمى " محلل نظم تقنية المعلومات، مسؤول نظم " .
واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يكون قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً " .
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا وينتهي بتاريخ 12 يونيو 2020، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا .