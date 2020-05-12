نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

دونالد ترامب يُعلق على قرار المملكة بخفض إنتاج النفط

Time منذ 7 دقائق
Views 1335
دونالد ترامب يُعلق على قرار المملكة بخفض إنتاج النفط

الرياض (صدى):
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار المملكة بشأن خفض إنتاجها من النفط.

وقال "ترامب" : " أسعار النفط الخام ترتفع مع خفض السعودية لمستويات الإنتاج. شركات الطاقة الأمريكية العظيمة التي بها ملايين الوظائف بدأت تبدو جيدة جدا مجددا "، منوهًا إلى تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أعلنت المملكة عن خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميًا في شهر يونيو المقبل.

وقالت وزارة الطاقة إنها وجهت شركة "أرامكو" إلى تخفيض إنتاجها من الخام للشهر القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا.

اقرأ أيضًا:

اكتشاف حقلين جديدين لإنتاج النفط والغاز بالمملكة

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
سلطان
يا ابو بدر لا تعامل الناس بمستوى وعيك الناس فيهم الجاهل و فيهم الي ضايق فيه الكون و التهلكة ماهي فقط في البر احيانا يبلاك الله بواحد بالطريق يلف عليك ولا تسهى و تلف عليه و تصير نهايتها جريمه قتل الانسان يقول خير او يسكت عن بعض الكلام مصايب الدنيا بكل مكان ما وقفت على البر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا عسكري شووووف إلى طول الحجر شارداً ارجمه يندر فين غادي

أخر الأخبار

اعتقال زعيم تنظيم داعش في جنوب آسيا
اعتقال زعيم تنظيم داعش في جنوب آسيا
Time منذ دقيقتين Views 1082
هيئة النقل العام توفر 4 وظائف شاغرة
هيئة النقل العام توفر 4 وظائف شاغرة
Time منذ 4 دقائق Views 1113
بالفيديو .. رصد سوق مكتظة بالمواطنين والمقيمين بجدة
بالفيديو .. رصد سوق مكتظة بالمواطنين والمقيمين بجدة
Time منذ 5 دقائق Views 1171
دونالد ترامب يُعلق على قرار المملكة بخفض إنتاج النفط
دونالد ترامب يُعلق على قرار المملكة بخفض إنتاج النفط
Time منذ 7 دقائق Views 1335
أمانة جدة تباشر موقع لسوق عشوائي مكتظ بالمتسوقين والباعة
أمانة جدة تباشر موقع لسوق عشوائي مكتظ بالمتسوقين والباعة
Time منذ 10 دقائق Views 1238
مفتي المملكة يكشف مقدار زكاة الفطر (فيديو)
مفتي المملكة يكشف مقدار زكاة الفطر (فيديو)
Time منذ 13 دقيقة Views 1317
«الموارد البشرية» تُحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص
«الموارد البشرية» تُحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص
Time منذ 15 دقيقة Views 1502
المركز الوطني للتمور يدعو لإخراج زكاة الفطر تمرًا
المركز الوطني للتمور يدعو لإخراج زكاة الفطر تمرًا
Time منذ 17 دقيقة Views 1377
رئيس ديوان المظالم يصدر قراره باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد
رئيس ديوان المظالم يصدر قراره باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد
Time منذ 23 دقيقة Views 1324
شاهد.. الملك سعود يُقبل الحجر الأسود وبجواره أحد الأغوات
شاهد.. الملك سعود يُقبل الحجر الأسود وبجواره أحد الأغوات
Time منذ 26 دقيقة Views 1426