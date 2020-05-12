دونالد ترامب يُعلق على قرار المملكة بخفض إنتاج النفط

الرياض (صدى):
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار المملكة بشأن خفض إنتاجها من النفط.
وقال "ترامب" : " أسعار النفط الخام ترتفع مع خفض السعودية لمستويات الإنتاج. شركات الطاقة الأمريكية العظيمة التي بها ملايين الوظائف بدأت تبدو جيدة جدا مجددا "، منوهًا إلى تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق أعلنت المملكة عن خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميًا في شهر يونيو المقبل.
وقالت وزارة الطاقة إنها وجهت شركة "أرامكو" إلى تخفيض إنتاجها من الخام للشهر القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا.
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