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رئيس ديوان المظالم يصدر قراره باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد

Time منذ 22 دقيقة
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رئيس ديوان المظالم يصدر قراره باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد

الرياض (صدى):
أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بُعد في عموم محاكم ديوان المظالم وفق خطة مرحلية للتقاضي الإلكتروني؛ بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء , وذلك في إتمامٍ لمنهجية تحول قضاء ديوان المظالم إلى تقاضٍ إلكترونيٍ متكامل، ولإحداث نقلة متطورة لأساليب التقاضي الإلكتروني على نحوٍ متميز يجعل من الخدمات القضائية أكثر يسرًا وسهولة، تزامنًا مع ما صدرت به توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى المحافظة على الصحة العامة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد، واستكمال أداء الأعمال عن بعد، وتحقيقًا لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 29175 وتاريخ 24 /6/ 1438هـ.

وجرى الإعداد للخطة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة، حيث تم عمل جميع الاختبارات التجريبية لبيئتها الفعلية من قبل متخصصين بالمجال التقني وأمن المعلومات، وفرق عمل موسعة تم تزويدها بأهم المتطلبات والإمكانيات اللوجستية والمادية، مع الإعداد لخطط ودراسات تفصيلية، تبلورت نتائجها في خطة تقنية إلكترونية شاملة لتنفيذ وتسريع وتيرة إنجاز أعمال التقاضي عن بعد، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين في السلك القضائي ومعاونيهم للتأكد من جاهزيتهم لبدء التنفيذ وانطلاق المرحلة الجديدة في منظومة التقاضي الإلكتروني.

‎ وأوكل قرار معاليه مهام الإشراف على مراحل تنفيذ الخطة القضائية لسير أعمال التقاضي الإلكتروني إلى فضيلة نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، كما تضمن القرار آلية متابعة الأعمال والإشراف عليها، ومعالجة ما يطرأ ويستجد لعموم الأوضاع التقنية والتنسيق مع رؤساء محاكم الديوان لبدء مرحلة التنفيذ وبما يضمن جودة المخرجات.

يذكر أن مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أصدر قراره في وقت سابق الأسبوع الماضي بالموافقة على أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية إلكترونيًا.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
سلطان
يا ابو بدر لا تعامل الناس بمستوى وعيك الناس فيهم الجاهل و فيهم الي ضايق فيه الكون و التهلكة ماهي فقط في البر احيانا يبلاك الله بواحد بالطريق يلف عليك ولا تسهى و تلف عليه و تصير نهايتها جريمه قتل الانسان يقول خير او يسكت عن بعض الكلام مصايب الدنيا بكل مكان ما وقفت على البر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا عسكري شووووف إلى طول الحجر شارداً ارجمه يندر فين غادي

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