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مرزوق العتيبي: عمر السومة المهاجم الأبرز و«حمدلله وجوميز» جيديْن

Time منذ 43 دقيقة
Views 1446
مرزوق العتيبي: عمر السومة المهاجم الأبرز و«حمدلله وجوميز» جيديْن

ماجد محمد (صدى):
أعلن نجم نادي الشباب والاتحاد سابقًا، مرزوق العتيبي، عن تلقيه عرضًا للاحتراف في نادي بنفيكا البرتغالي بعد كأس القارات في المكسيك عام 1999.

وأضاف أن نادي بنفيكا، طلب شراء عقده إلا أن نادي الشباب أخفى الأمر عنه، نافيًا كل ما أثير حينها عن العروض الأوروبية الأخرى.

وفي سياق آخر، أثنى على اللاعب عمر السومة، مؤكدًا أنه المهاجم الأبرز في السنوات الأخيرة بالدوري، مضيفًا: " هو دائمًا يُترجم مجهود زملائه بالفريق، ويحول الهجمات لأهداف ويحصد لقب هداف الدوري، أو يكون منافسًا بقوة عليه " .

وأشار إلى لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله بالنصر، مؤكدًا أنه من المهاجمين الكبار المميزين والأبرز بالموسم الماضي، ولاعب الهلال الفرنسي بافيتمبي جوميز.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
سلطان
يا ابو بدر لا تعامل الناس بمستوى وعيك الناس فيهم الجاهل و فيهم الي ضايق فيه الكون و التهلكة ماهي فقط في البر احيانا يبلاك الله بواحد بالطريق يلف عليك ولا تسهى و تلف عليه و تصير نهايتها جريمه قتل الانسان يقول خير او يسكت عن بعض الكلام مصايب الدنيا بكل مكان ما وقفت على البر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا عسكري شووووف إلى طول الحجر شارداً ارجمه يندر فين غادي

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