مرزوق العتيبي: عمر السومة المهاجم الأبرز و«حمدلله وجوميز» جيديْن

ماجد محمد (صدى):
أعلن نجم نادي الشباب والاتحاد سابقًا، مرزوق العتيبي، عن تلقيه عرضًا للاحتراف في نادي بنفيكا البرتغالي بعد كأس القارات في المكسيك عام 1999.
وأضاف أن نادي بنفيكا، طلب شراء عقده إلا أن نادي الشباب أخفى الأمر عنه، نافيًا كل ما أثير حينها عن العروض الأوروبية الأخرى.
وفي سياق آخر، أثنى على اللاعب عمر السومة، مؤكدًا أنه المهاجم الأبرز في السنوات الأخيرة بالدوري، مضيفًا: " هو دائمًا يُترجم مجهود زملائه بالفريق، ويحول الهجمات لأهداف ويحصد لقب هداف الدوري، أو يكون منافسًا بقوة عليه " .
وأشار إلى لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله بالنصر، مؤكدًا أنه من المهاجمين الكبار المميزين والأبرز بالموسم الماضي، ولاعب الهلال الفرنسي بافيتمبي جوميز.