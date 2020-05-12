نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. خالد المصلح يوضح حكم صلاة العيد في البيت وإخراج الزكاة عن الولد المكتسب

Time منذ 34 دقيقة
Views 1581
بالفيديو.. خالد المصلح يوضح حكم صلاة العيد في البيت وإخراج الزكاة عن الولد المكتسب

الرياض (صدى):
كشف الشيخ خالد المصلح، أن الأصل في إخراج زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه إذا كان قادرًا.

وأضاف خلال برنامج "يستفتونك"، أن " زكاة الفطر صاعًا من الطعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر، لكن لو أن رب البيت أخرجها عن نفسه وعن ما في بيته من أولاده فلا بأس " .

وفي سياق آخر، أوضح أن صلاة العيد في ظل الظروف الحالية للعلماء فيها قولان، الأول أنه لا يجب على الناس صلاة العيد وتسقط للعجز عن أدائها بناء على قول الله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم ".

وأشار إلى أن القول الثاني أنها "تُصلى أربعًا أو تُصلى على صفتها التي شُرعت في البيوت وذكر هذا القول جماعة من أهل العالم"، شارحًا الاستناد الذي يستند فيه الرأين.

وتابع ردًا على سؤال بشأن زكاة المدخرات المتتابعة غير المستقرة، فتتم الزكاة وفقًا للمدخرات الموجودة وقت خروج الزكاة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
سلطان
يا ابو بدر لا تعامل الناس بمستوى وعيك الناس فيهم الجاهل و فيهم الي ضايق فيه الكون و التهلكة ماهي فقط في البر احيانا يبلاك الله بواحد بالطريق يلف عليك ولا تسهى و تلف عليه و تصير نهايتها جريمه قتل الانسان يقول خير او يسكت عن بعض الكلام مصايب الدنيا بكل مكان ما وقفت على البر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا عسكري شووووف إلى طول الحجر شارداً ارجمه يندر فين غادي

أخر الأخبار

اعتقال زعيم تنظيم داعش في جنوب آسيا
اعتقال زعيم تنظيم داعش في جنوب آسيا
Time منذ دقيقة Views 1039
هيئة النقل العام توفر 4 وظائف شاغرة
هيئة النقل العام توفر 4 وظائف شاغرة
Time منذ 3 دقائق Views 1074
بالفيديو .. رصد سوق مكتظة بالمواطنين والمقيمين بجدة
بالفيديو .. رصد سوق مكتظة بالمواطنين والمقيمين بجدة
Time منذ 4 دقائق Views 1142
دونالد ترامب يُعلق على قرار المملكة بخفض إنتاج النفط
دونالد ترامب يُعلق على قرار المملكة بخفض إنتاج النفط
Time منذ 6 دقائق Views 1308
أمانة جدة تباشر موقع لسوق عشوائي مكتظ بالمتسوقين والباعة
أمانة جدة تباشر موقع لسوق عشوائي مكتظ بالمتسوقين والباعة
Time منذ 9 دقائق Views 1226
مفتي المملكة يكشف مقدار زكاة الفطر (فيديو)
مفتي المملكة يكشف مقدار زكاة الفطر (فيديو)
Time منذ 12 دقيقة Views 1310
«الموارد البشرية» تُحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص
«الموارد البشرية» تُحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص
Time منذ 15 دقيقة Views 1460
المركز الوطني للتمور يدعو لإخراج زكاة الفطر تمرًا
المركز الوطني للتمور يدعو لإخراج زكاة الفطر تمرًا
Time منذ 16 دقيقة Views 1349
رئيس ديوان المظالم يصدر قراره باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد
رئيس ديوان المظالم يصدر قراره باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد
Time منذ 22 دقيقة Views 1317
شاهد.. الملك سعود يُقبل الحجر الأسود وبجواره أحد الأغوات
شاهد.. الملك سعود يُقبل الحجر الأسود وبجواره أحد الأغوات
Time منذ 25 دقيقة Views 1409