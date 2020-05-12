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بالفيديو.. شاب تاه في الصحراء فتغذى على العقارب ثم حفر قبره وكتب وصيته

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. شاب تاه في الصحراء فتغذى على العقارب ثم حفر قبره وكتب وصيته

الرياض (صدى):
قال الشاب فهد الودعاني بأنه اضطر إلى أنه قام بأكل العقارب ليسد جوعه، عندما كان مفقودا في منطقة صحراوية بمحافظة السليل جنوب الرياض لمدة 4 أيام.

وتابع الودعاني إنه ذهب لزيارة شقيقته وبعدها قرر الخروج للبحث عن ناقة مفقودة في الصحراء، إلا أن سيارته تعطلت وساعده أحد الأقارب، وأنه قرر العودة عبر شعيب الصحبية وتعطلت إطارات سيارته ونفد منه الوقود وتاه في الصحراء، مبيناً أنه غادر السيارة باحثاً عن شجرة يستظل تحتها، بعد أن قام بحرق إطارات السيارة في اليوم الأول والثاني أملاً أن يعثر عليه أحد

وأضاف الشاب أنه في اليوم الثالث لم يستطع مقاومة الجوع وقام بأكل العقارب ليسد جوعه كما أكل من شجر السمر، وبعدها قام بحفر قبره بيديه، وكتب وصيته بوضع آبار سقيا في الموقع الذي تاه فيه، إلا أنه تفاجأ بسيارة "قصاص أثر"وجد وصيته التي كتبها على قماش واستطاع الوصول إليه ونقله إلى المستشفى بالتعاون مع جمعية عون للبحث والإنقاذ.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
سلطان
يا ابو بدر لا تعامل الناس بمستوى وعيك الناس فيهم الجاهل و فيهم الي ضايق فيه الكون و التهلكة ماهي فقط في البر احيانا يبلاك الله بواحد بالطريق يلف عليك ولا تسهى و تلف عليه و تصير نهايتها جريمه قتل الانسان يقول خير او يسكت عن بعض الكلام مصايب الدنيا بكل مكان ما وقفت على البر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا عسكري شووووف إلى طول الحجر شارداً ارجمه يندر فين غادي

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