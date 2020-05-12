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القبض على 3 وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال في الرياض

Time منذ ساعة
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القبض على 3 وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال في الرياض

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم، القبض على ثلاثة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وفي التفاصيل ، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية ( في العقد الرابع من عمرهم )، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وضبط بحوزتهم ( 4548 ) شريحة لعددٍ من الشركات، و ( 119 ) جهاز جوال و ( 15 ) جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات.

وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
سلطان
يا ابو بدر لا تعامل الناس بمستوى وعيك الناس فيهم الجاهل و فيهم الي ضايق فيه الكون و التهلكة ماهي فقط في البر احيانا يبلاك الله بواحد بالطريق يلف عليك ولا تسهى و تلف عليه و تصير نهايتها جريمه قتل الانسان يقول خير او يسكت عن بعض الكلام مصايب الدنيا بكل مكان ما وقفت على البر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا عسكري شووووف إلى طول الحجر شارداً ارجمه يندر فين غادي

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