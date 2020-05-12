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لاعب عربي في صدارة الأكثر مراوغة أوروبيًا و«ميسي» يتذيل وغياب «رونالدو»

Time منذ 56 دقيقة
Views 1390
لاعب عربي في صدارة الأكثر مراوغة أوروبيًا و«ميسي» يتذيل وغياب «رونالدو»

وكالات (صدى):
احتل الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ونشرت صحيفة "ليكيف" الفرنسية هذه القائمة، التي تصدرها سفيان بمعدل 11.5 مراوغة في كل مباراة، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بمعدل 10.9 مراوغة في كل مباراة، ثم الفرنسي حسام عوار برصيد 10.4 مراوغة في كل مباراة.

وجاء ألان سانت ماكسيمين المهاجم الفرنسي لنادي نيوكاسل في المركز الرابع بـ 9.8 مراوغة، ثم الإيفواري ويلفريد زاها برصيد 9 مراوغات في كل مباراة.

واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة المركز التاسع بمعدل 8.3 مراوغة، بينما خرج كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس من قائمة الـ10 الأوائل.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
سلطان
يا ابو بدر لا تعامل الناس بمستوى وعيك الناس فيهم الجاهل و فيهم الي ضايق فيه الكون و التهلكة ماهي فقط في البر احيانا يبلاك الله بواحد بالطريق يلف عليك ولا تسهى و تلف عليه و تصير نهايتها جريمه قتل الانسان يقول خير او يسكت عن بعض الكلام مصايب الدنيا بكل مكان ما وقفت على البر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا عسكري شووووف إلى طول الحجر شارداً ارجمه يندر فين غادي

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