لاعب عربي في صدارة الأكثر مراوغة أوروبيًا و«ميسي» يتذيل وغياب «رونالدو»

وكالات (صدى):
احتل الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.
ونشرت صحيفة "ليكيف" الفرنسية هذه القائمة، التي تصدرها سفيان بمعدل 11.5 مراوغة في كل مباراة، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بمعدل 10.9 مراوغة في كل مباراة، ثم الفرنسي حسام عوار برصيد 10.4 مراوغة في كل مباراة.
وجاء ألان سانت ماكسيمين المهاجم الفرنسي لنادي نيوكاسل في المركز الرابع بـ 9.8 مراوغة، ثم الإيفواري ويلفريد زاها برصيد 9 مراوغات في كل مباراة.
واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة المركز التاسع بمعدل 8.3 مراوغة، بينما خرج كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس من قائمة الـ10 الأوائل.