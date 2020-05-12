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عالم المرأة
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فن وثقافة
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صورة نادرة لأقدم نموذج من مفاتيح الكعبة المشرفة
منذ 10 دقائق
190
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
الله لا يردها كلها ما دورنا عيهم الساقطين والساقطات
احمد
كل زق انت
عبد العزيز الشهري
البرفسور أخطأت حسبي الله ونعم الوكيل
دآنـــــــہہ
مبروك يالسميه 😂🤪😍
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة
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