"يسّر" تطرح 6 وظائف جديدة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية" يسر" 6 وظائف جديدة شاغرة للجنسين تحت مسميات وظيفية" مهندس تقنية معلومات- مترجم ".
واشترط البرنامج أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ويكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص او ما يعادلها، ألا يكون المتقدم رأس عمل في القطاع الخاص أو العام مسبقا، وألا يكون سجل في نظام التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الأشهر الستة الماضية، وألا يكون المتقدم او المتقدمة استفاد من خدمة " تمهير" سابقا.
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لوظيفة مهندس تقنية معلومات اضغط الرابط التالي هنا
وللتقديم لوظيفة مترجم اضغط الرابط التالي هنا