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"يسّر" تطرح 6 وظائف جديدة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1385
"يسّر" تطرح 6 وظائف جديدة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية" يسر" 6 وظائف جديدة شاغرة للجنسين تحت مسميات وظيفية" مهندس تقنية معلومات- مترجم ".

واشترط البرنامج أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ويكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص او ما يعادلها، ألا يكون المتقدم رأس عمل في القطاع الخاص أو العام مسبقا، وألا يكون سجل في نظام التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الأشهر الستة الماضية، وألا يكون المتقدم او المتقدمة استفاد من خدمة " تمهير" سابقا.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم

لوظيفة مهندس تقنية معلومات اضغط الرابط التالي هنا

وللتقديم لوظيفة مترجم اضغط الرابط التالي هنا

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
مبروك يالسميه 😂🤪😍
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة
ع. س. ع
اقول ضف وجهك
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟

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