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وظائف شاغرة للرجال في شركة أحمد سليمان وأولاده

Time منذ 58 دقيقة
Views 1403
وظائف شاغرة للرجال في شركة أحمد سليمان وأولاده

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أحمد سليمان وأولاده عن توفر وظائف شاغرة للرجال في الهفوف وبريدة، بمسميات مسؤول منطقة ومدير مشروع، وفني كهرباء.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مسؤول منطقة أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية، فيما اشترط على المتقدم لشغل وظيفة مدير مشروع أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية.

كما اشترطت على المتقدم لشغل وظيفة فني كهرباء أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في تخصص (الكهرباء)، مضيفة أن التقديم متاح من خلال الروابط التالية :

1- مدير مشروع : أضغط هنا

2- مسئول منطقة: أضغط هنا

3- فني كهرباء : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
مبروك يالسميه 😂🤪😍
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة
ع. س. ع
اقول ضف وجهك
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟

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