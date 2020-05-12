وظائف شاغرة للرجال في شركة أحمد سليمان وأولاده

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أحمد سليمان وأولاده عن توفر وظائف شاغرة للرجال في الهفوف وبريدة، بمسميات مسؤول منطقة ومدير مشروع، وفني كهرباء.
واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مسؤول منطقة أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية، فيما اشترط على المتقدم لشغل وظيفة مدير مشروع أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية.
كما اشترطت على المتقدم لشغل وظيفة فني كهرباء أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في تخصص (الكهرباء)، مضيفة أن التقديم متاح من خلال الروابط التالية :
1- مدير مشروع : أضغط هنا
2- مسئول منطقة: أضغط هنا
3- فني كهرباء : أضغط هنا