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تفريغ 6 بواخر محملة بـ 383.428 طن شعير علفي بموانئ المملكة

Time منذ ساعة
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تفريغ 6 بواخر محملة بـ 383.428 طن شعير علفي بموانئ المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم الثلاثاء وصول 6 بواخر محملة بـ 383.428 طن شعير علفي لموانئ المملكة .

وقالت المؤسسة أنه يُجرى الآن تفريغ حملات البواخر ، ومنها باخرة محملة بـ 66 ألف طن بميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، و66 ألف طن بباخرة وصلت ميناء ينبع ، وباخرة محملة بـ 54.172 طن بميناء جازان .

كما وصلت ثلاث بواخر لميناء جدة الإسلامي احدهم محملة بـ 65.256 طن والباخرتين الأخرتين محملتين بـ 66 طن ، ليصل إجمالي الوارد " 383.428 " طن ، وذلك ضمن خطة المؤسسة لتأمين الإحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية .

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
مبروك يالسميه 😂🤪😍
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة
ع. س. ع
اقول ضف وجهك
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟

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