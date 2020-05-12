تفريغ 6 بواخر محملة بـ 383.428 طن شعير علفي بموانئ المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم الثلاثاء وصول 6 بواخر محملة بـ 383.428 طن شعير علفي لموانئ المملكة .
وقالت المؤسسة أنه يُجرى الآن تفريغ حملات البواخر ، ومنها باخرة محملة بـ 66 ألف طن بميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، و66 ألف طن بباخرة وصلت ميناء ينبع ، وباخرة محملة بـ 54.172 طن بميناء جازان .
كما وصلت ثلاث بواخر لميناء جدة الإسلامي احدهم محملة بـ 65.256 طن والباخرتين الأخرتين محملتين بـ 66 طن ، ليصل إجمالي الوارد " 383.428 " طن ، وذلك ضمن خطة المؤسسة لتأمين الإحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية .