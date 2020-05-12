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"هدف": ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "فرصة" إلى 9417 منشأة

Time منذ ساعة
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"هدف": ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "فرصة" إلى 9417 منشأة

الرياض (صدى):
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فرصة"، إلى 9417 منشأة، منذ تدشين المنصة في أغسطس 2016 حتى نهاية أبريل الماضي.

وبلغت قيمة المشاريع التي طرحت أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منصة "فرصة" أكثر من 539 مليون ريال.

وتهدف خدمة "فرصة" - إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار- إلى توفير إمكانية التنافس فيما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

وتمثل منصة "فرصة" حلقة وصل بين المشتري والمورد؛ حيث تمكن المشتري من طرح طلبات الشراء إلكترونياً، وتصل هذه الطلبات إلى العديد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حتى يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار كل حسب مجاله.

ودعا "هدف"، أصحاب الأعمال والشباب والفتيات من أصحاب المنشآت المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية، إلى التسجيل إلكترونياً في منصة "فرصة" .

ويهدف برنامج "تسعة أعشار" أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتوفر بوابة تسعة أعشار، المنصات الإلكترونية التالية: فرصة، وتطبيقات تجار، وزاد ، وبحر، كَنَف، وأكشاك تجار ، وصنع في السعودية، وأطوار.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
مبروك يالسميه 😂🤪😍
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة
ع. س. ع
اقول ضف وجهك
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟

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