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جامعة الحدود الشمالية تعلن ضوابط التحويل الإلكترونى بين الكليات

Time منذ 12 دقيقة
Views 1190
جامعة الحدود الشمالية تعلن ضوابط التحويل الإلكترونى بين الكليات

عرعر (صدى):
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية، عن موعد فتح خدمة التحويل الإلكترونى بين الكليات عبر الخدمة الذاتية للطالب وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1441/10/8 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1441/10/12 هـ .

واشترطت العمادة في المتقدم للتحويل، أن يكون قد أمضى الطالب فصلا دراسيا على الأقل في الكلية التي يرغب التحويل منها, بحيث لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها عن ( 12 ) وحدة معتمدة، وألا يكون منقطعا أو مؤجلا أو معتذرا عن الدراسة من الكلية التي يرغب التحويل منها ، وألا يقل معدله التراكمي عند التحويل عن (2.00 من 5 ) ، وأن لا يكون المتقدم قد اجتاز في كليته ما يزيد عن نصف متطلبات البرنامج ( 50 % ) من الخطة الدراسية، كما يسمح بالتحويل بين كليات الجامعة مرة واحدة فقط طيلة مدة الدراسة الجامعية، وتوفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها ، ولا يقبل التحويل من الكليات غير الصحية للكليات الصحية ، كما يقبل تحويل طالب كليات العلوم إلى كليات الهندسة بعد إتمام متطلبات برنامج السنة التحضيرية إن وجدت بنجاح وبعد مضي فصلين دراسيين على الأقل بحيث ألا يقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب عن ( 24 ) وحدة منها ( 12 ) وحدة من مواد التخصص .

وبينت العمادة أن مفاضلة التحويل من الكليات الصحية إلى كلية الطب تتم بناء على النسبة المحولة ( المعدل + النسبة الموزونة ) ، ويحق لطالب كلية المجتمع التحويل إلى كلية أخرى تمنح درجة البكالوريوس يشترط حصول الطالب على معدل ( 4.50 ) فأعلى وألا تقل مدة دراسته في كلية المجتمع عن سنة دراسية كاملة على الأقل.

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أحدث التعليقات

سلطان
وش عذرك عند الله يا مويسيس ١٢ نفس في رقبتك نسأل الله العافيه
raa
يا غريب كن اديب . يااخي حضر خلاص اجلس في بيتك يعني لازم الحكة تجيك وتطلع مارترتاح .
مـصــ؏ــب
الله يرحمه كنت احب أسلوبه رغم اني كنت صغير في السن ولكن كنت احب اتابعه
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين

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