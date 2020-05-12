شاهد.. معركة الكمامات بأحد المتاجر

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو مشاجرة عنيفة دارت رحاها بين مجموعة أشخاص داخل أحد المتاجر الأمريكية الشهيرة بسبب رفض شابين ارتداء كمامات الوجه قبل الدخول، حيث رصدت الكاميرات الواقعة.
وبدأت الواقعة، بعد أن وجه رجال الأمن في المتجرالشابين بضرورة ارتداء الكمامات، ولكنهما رفضا ودخلا المتجر، قبل أن يلحق بهما مجددا وينبههما لضرورة ارتداء الكمامات، حماية لأنفسهما ولباقي رواد المتجر، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وما كان من الشابين سوى أن انفجرا غاضبين من رجال الأمن وانهالا عليهم ضربا، وتركا أحدهم بذراع وأضلاع مكسورة.