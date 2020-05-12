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شاهد.. معركة الكمامات بأحد المتاجر

Time منذ 22 دقيقة
Views 275
شاهد.. معركة الكمامات بأحد المتاجر

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو مشاجرة عنيفة دارت رحاها بين مجموعة أشخاص داخل أحد المتاجر الأمريكية الشهيرة بسبب رفض شابين ارتداء كمامات الوجه قبل الدخول، حيث رصدت الكاميرات الواقعة.

وبدأت الواقعة، بعد أن وجه رجال الأمن في المتجرالشابين بضرورة ارتداء الكمامات، ولكنهما رفضا ودخلا المتجر، قبل أن يلحق بهما مجددا وينبههما لضرورة ارتداء الكمامات، حماية لأنفسهما ولباقي رواد المتجر، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وما كان من الشابين سوى أن انفجرا غاضبين من رجال الأمن وانهالا عليهم ضربا، وتركا أحدهم بذراع وأضلاع مكسورة.

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أحدث التعليقات

سلطان
وش عذرك عند الله يا مويسيس ١٢ نفس في رقبتك نسأل الله العافيه
raa
يا غريب كن اديب . يااخي حضر خلاص اجلس في بيتك يعني لازم الحكة تجيك وتطلع مارترتاح .
مـصــ؏ــب
الله يرحمه كنت احب أسلوبه رغم اني كنت صغير في السن ولكن كنت احب اتابعه
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين

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