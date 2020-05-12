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شاهد.. نصائح الدفاع المدني لتجنب أخطار المطبخ

Time منذ 31 دقيقة
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شاهد.. نصائح الدفاع المدني لتجنب أخطار المطبخ

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن نصائح عديدة لتجنب أخطار المطبخ؛ حيث أكدت إن هناك نسبة كبيرة من الحوادث المنزلية تحدث في المطبخ خصوصا خلال شهر رمضان.

وشدد الدفاع المدني، على أهمية أخذ الحيطة والحذر في المطبخ ووضع الأشياء الحادة في مكان بعيد عن الأطفال، وعدم ملء المقلاة بالزيت لاحتمالية تعرضه للهب واشتعاله؛ فضلًا عن عدم استخدام اليد لدفع اللحوم في الفرامة، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلة الفرم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الحذر عند تسخين الأطعمة في الميكروويف وعدم وضع الأواني المعدنية فيه، والتأكد من سلامة تمديدات الغاز وتفقدها وإغلاق الصمامات، لتجنب حدوث أي تسرب للغاز.

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أحدث التعليقات

سلطان
وش عذرك عند الله يا مويسيس ١٢ نفس في رقبتك نسأل الله العافيه
raa
يا غريب كن اديب . يااخي حضر خلاص اجلس في بيتك يعني لازم الحكة تجيك وتطلع مارترتاح .
مـصــ؏ــب
الله يرحمه كنت احب أسلوبه رغم اني كنت صغير في السن ولكن كنت احب اتابعه
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين

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