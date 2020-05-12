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مصرع أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد رشقه بالحجارة

Time منذ ساعتين
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مصرع أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد رشقه بالحجارة

وكالات (صدى):
كشفت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي برشق حجارة من قبل شاب فلسطيني في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال عملية للجيش في المنطقة.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، إن الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم برشق حجارة في رأسه أثناء نشاط عملاني للجيش، في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بقتله.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات لا تزال قائمة عقب تجديد اقتحام البلدة، كما استقدمت تعزيزات عسكرية وداهمت عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
مبروك يالسميه 😂🤪😍
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة
ع. س. ع
اقول ضف وجهك
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟

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