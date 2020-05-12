مصرع أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد رشقه بالحجارة

وكالات (صدى):
كشفت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي برشق حجارة من قبل شاب فلسطيني في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال عملية للجيش في المنطقة.
وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، إن الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم برشق حجارة في رأسه أثناء نشاط عملاني للجيش، في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بقتله.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات لا تزال قائمة عقب تجديد اقتحام البلدة، كما استقدمت تعزيزات عسكرية وداهمت عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين.