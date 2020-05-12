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وفاة سعودييًن في اندونيسيا إثر إصابتهما بكورونا

Time منذ 39 دقيقة
Views 1817
وفاة سعودييًن في اندونيسيا إثر إصابتهما بكورونا

جاكرتا (صدى):
أعلن سفير المملكة في إندونيسيا عصام عابد الثقفي وفاة مواطنين سعوديين من العالقين هناك متأثرين بفيروس كورونا .

وأكد "الثقفي " أنه تم التعامل معهما ودفنهما في إندونيسيا بعد التنسيق مع ذويهم بالمملكة ، كما تم تعافي عدد من المصابين السعوديين الذين خضعوا للحجر الصحي بمستشفيات أندونيسيا وعادوا إلى المملكة ، وفقاً لصحيفة محلية .

وأكد "الثقفي " أن الإجراءات تسير بأسرع وتيرة لإجلاء المواطنين هناك وعددهم 1000 سعودي بالإضافة لمئات المقيمين السعوديين من العاملين بالسفارة ومكاتبها وأسرهم ، مشيراً إلى أنه تم تسكينهم بفنادق وتأمين الوجبات لهم إنفاذاً للتوجيهات الملكية حتى تتم عملية الإجلاء.

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أحدث التعليقات

سلطان
وش عذرك عند الله يا مويسيس ١٢ نفس في رقبتك نسأل الله العافيه
raa
يا غريب كن اديب . يااخي حضر خلاص اجلس في بيتك يعني لازم الحكة تجيك وتطلع مارترتاح .
مـصــ؏ــب
الله يرحمه كنت احب أسلوبه رغم اني كنت صغير في السن ولكن كنت احب اتابعه
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين

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