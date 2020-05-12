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«الحصيني» : اليوم أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يومًا

Time منذ ساعة
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«الحصيني» : اليوم أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يومًا

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يومًا.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الثلاثاء أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوما  ونجومها الشرطين – البطين - الثريا، كل نجم منها ١٣يوماً.. أولهم الشرطين بدايته ١٤٤١/٩/١٩هـ ايامه "١٣" يوما ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية " .

وأضاف " الحصيني " : " يقول العامة إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادى الجيران "؛ فيما قال ‏أنه: " يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم.. كما يعتبر من موسم الأمطار في المملكة " .

وتابع باحث الطقس:" الأجواء فيه حارة في وسط النهار، ويوافق دخولة حالة ممطرة من الخميس١٤٤١/٩/٢١هـ بإذن الله على أجزاء من غرب وشمال وجنوب المملكة تمتد إلى غرب الوسطى " .

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أحدث التعليقات

سلطان
وش عذرك عند الله يا مويسيس ١٢ نفس في رقبتك نسأل الله العافيه
raa
يا غريب كن اديب . يااخي حضر خلاص اجلس في بيتك يعني لازم الحكة تجيك وتطلع مارترتاح .
مـصــ؏ــب
الله يرحمه كنت احب أسلوبه رغم اني كنت صغير في السن ولكن كنت احب اتابعه
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين

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