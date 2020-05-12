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نايف هزازي يوضح أسباب تألقه مع الاتحاد

Time منذ ساعة
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نايف هزازي يوضح أسباب تألقه مع الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
كشف نايف هزازي لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تألقه الكبير في فترة ارتداء قميص العميد دون غيره من باقي الأندية التي لعب لها.

وأوضح نايف هزازي: " برزت في ظل وجود مدافعين أقوياء، وتمنيت وجودهم لمواجهة المهاجمين الأجانب الحاليين "؛ مضيفًا: " ديميتري مدرب الاتحاد أوصى ببقائي في الفريق الأول قبل رحيله، وبعد اجتماعه مع حمزة إدريس، وعند قدوم كالديرون طالب بوجودي مع الفريق بشكل مستمر، ومنحني الفرصة " .

واستطرد: " عند تصعيدي للفريق الأول بالاتحاد لعبت مع أسماء كبيرة، وحاولت إثبات نفسي بقوة للاستمرار معهم، وكان طموحي كبيرًا، وثقة محمد نور وحمزة إدريس ساعدتني "؛ متابعًا:" كالديرون طلب من اللاعبين اختيار تشكيلة نهائي الدوري أمام الهلال بالرياض، وكنا بحاجة للفوز أو التعادل للتتويج ".

وأضاف " هزازي " : " وقتها تعرض سلطان النمري للإصابة، وحصدنا الانتصار بتشكيلة غريبة من خلال الروح الكبيرة، وحققنا الدوري  "؛ مختتمًا: " بالحراسة محمد الدعيع، وبالدفاع أحمد الدوخي وأسامة المولد وأسامة هوساوي وياسر الشهراني، وبالوسط سعود كريري وخالد عزيز ونواف التمياط ومناف أبو شقير ومحمد نور وأمامه ماجد عبد الله " .

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
مبروك يالسميه 😂🤪😍
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة
ع. س. ع
اقول ضف وجهك
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟
احمد
يقول الله تعالى مخاطبا ادم وحواء عليهما السلام وابليس عليه اللعنه (( قَالَ اهْبطَا منْهَا جَميعًا بَعْضكُمْ لبَعْضٍ عَدُوّ فَإمَّا يَأْتيَنكُمْ منّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضلّ وَلَا يَشْقَى)) هذا هو وصف للحياه اللي انزل الله ادم وحواء عليهما السلام للعيش فيها ووضع معهم ابليس عليه اللعنه ليكون عنصرا.ً للشر وهاهي الحياه مازالت رغم ملايييييييييييين السنين اللي مرت وباقياٍ معنا الى ان يحشر الخلق اقامة حد الله على القاتل ؟؟؟

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