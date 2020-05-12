نايف هزازي يوضح أسباب تألقه مع الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
كشف نايف هزازي لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تألقه الكبير في فترة ارتداء قميص العميد دون غيره من باقي الأندية التي لعب لها.
وأوضح نايف هزازي: " برزت في ظل وجود مدافعين أقوياء، وتمنيت وجودهم لمواجهة المهاجمين الأجانب الحاليين "؛ مضيفًا: " ديميتري مدرب الاتحاد أوصى ببقائي في الفريق الأول قبل رحيله، وبعد اجتماعه مع حمزة إدريس، وعند قدوم كالديرون طالب بوجودي مع الفريق بشكل مستمر، ومنحني الفرصة " .
واستطرد: " عند تصعيدي للفريق الأول بالاتحاد لعبت مع أسماء كبيرة، وحاولت إثبات نفسي بقوة للاستمرار معهم، وكان طموحي كبيرًا، وثقة محمد نور وحمزة إدريس ساعدتني "؛ متابعًا:" كالديرون طلب من اللاعبين اختيار تشكيلة نهائي الدوري أمام الهلال بالرياض، وكنا بحاجة للفوز أو التعادل للتتويج ".
وأضاف " هزازي " : " وقتها تعرض سلطان النمري للإصابة، وحصدنا الانتصار بتشكيلة غريبة من خلال الروح الكبيرة، وحققنا الدوري "؛ مختتمًا: " بالحراسة محمد الدعيع، وبالدفاع أحمد الدوخي وأسامة المولد وأسامة هوساوي وياسر الشهراني، وبالوسط سعود كريري وخالد عزيز ونواف التمياط ومناف أبو شقير ومحمد نور وأمامه ماجد عبد الله " .