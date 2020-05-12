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شركة بوبا العربية توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعتين
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شركة بوبا العربية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير- التميز في الخدمة (للسعوديين/ جدة)، أخصائي- علوم البيانات (جدة)، مسؤول- التوقعات والأداء (للسعوديين/ الرياض).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يوليو 2020م، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

سلطان
وش عذرك عند الله يا مويسيس ١٢ نفس في رقبتك نسأل الله العافيه
raa
يا غريب كن اديب . يااخي حضر خلاص اجلس في بيتك يعني لازم الحكة تجيك وتطلع مارترتاح .
مـصــ؏ــب
الله يرحمه كنت احب أسلوبه رغم اني كنت صغير في السن ولكن كنت احب اتابعه
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين

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