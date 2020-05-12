شركة بوبا العربية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير- التميز في الخدمة (للسعوديين/ جدة)، أخصائي- علوم البيانات (جدة)، مسؤول- التوقعات والأداء (للسعوديين/ الرياض).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يوليو 2020م، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .