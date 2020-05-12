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روسيا تمتلك أسلحة تستطيع تدمير حاملات الطائرات الأمريكية

Time منذ ساعتين
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روسيا تمتلك أسلحة تستطيع تدمير حاملات الطائرات الأمريكية

موسكو (صدى):
يستخدم الأسطول الحربي الروسي، أسلحة غير نووية قادرة على القضاء على حاملات الطائرات الأمريكية؛ حيث يعد الأمر هامًا بالنسبة لروسيا التي لا تمتلك حاليا سوى حاملة طائرات واحدة وهي قيد الصيانة، فإن مسألة القدرة على ضرب حاملات طائرات العدو لا تزال ملحة إلى أقصى حد.

وأوضح الخبراء العسكريون، أنه لدى الغواصات النووية الروسية من فئة Antey المسلحة بصواريخ Granit المضادة للسفن فرصة لذلك، ولكن لتحقيق ذلك، ينبغي، أولاً، استخدام العديد من الغواصات، لتأمين إطلاق عدد كبير من الصواريخ في وقت واحد؛ وثانيا، تحتاج الغواصات إلى الاقتراب من حاملة الطائرات بشكل خفي.

وأشار الخبراء إلى أنه يحتاج التدمير الكلي لحاملة الطائرات إلى حوالي 20 إصابة بصواريخ غرانيت المضاد للسفن: 6-8 إصابات لتعطيلها، و3-5 ضربات لتدمير نصف جناح الطيران، أما إخراجها من الخدمة لبضع ساعات، فيحتاج إلى إصابة واحدة.

وتعد هناك سيلة أخرى متاحة لتدمير حاملات طائرات العدو هي صواريخ كاليبر، التي اعتبرها الخبراء قادرة على تحييد مجموعة حاملة كاملة من قطع البحرية الأمريكية، ولكنها تحتاج لضمان ذلك إلى إطلاق صواريخها كلها قبل أن تكتشفها الوسائط المضادة للغواصات.

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أحدث التعليقات

سلطان
وش عذرك عند الله يا مويسيس ١٢ نفس في رقبتك نسأل الله العافيه
raa
يا غريب كن اديب . يااخي حضر خلاص اجلس في بيتك يعني لازم الحكة تجيك وتطلع مارترتاح .
مـصــ؏ــب
الله يرحمه كنت احب أسلوبه رغم اني كنت صغير في السن ولكن كنت احب اتابعه
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين

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