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حالة يُستخرج فيها هوية وطنية لـ «مجهول الأبوين»

Time منذ ساعتين
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حالة يُستخرج فيها هوية وطنية لـ «مجهول الأبوين»

الرياض (صدى):
تضمنت تعديلات مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، الإجراءات الخاصة بآلية التبليغ عن " مجهولي الأبوين " واستخراج الهوية الوطنية لهم؛ حيث يتم التبليغ عنهم داخل المملكة عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتسجيله في السجل المدني بعد استكمال عدد من المتطلبات.

ويحصل مجهول الأبوين على الجنسية السعودية، وفقًا لعدة شروط وهي: أن يكون مجهول الأبوين وأن يكون حديث الولادة، وفي حال كشفت الواقعة عن هوية والدته إذا كانت الولادة في المستشفى وهي حالات نادرة جدا وكانت غير سعودية فلا يكتسب الجنسية.

وفي حالة أن ادعى أحداث في سن المراهقة أنهم مجهولو الأبوين؛ فتحال الواقعة للتحقيقات الأمنية؛ بينما تنشيء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل لقيط مجهول الأبوين ملفا طبيا وآخر جنائيا منذ الإبلاغ عن الحالة ويدون اسم ثلاثي لوالدة اللقيط من قبل لجنة تسمية مجهولي الأبوين.

ويحدد تاريخ ميلاد مجهولي الأبوين من حديثي الولادة عبر تقرير طبي يقدر موعد ولادته، ويتم اختيار اسم رباعي له في شهادة الميلاد من قبل اللجنة والتحقق من عدم تكرار الأسماء الرباعية؛ فيما تمتنع الوزارة عن إطلاق لفظ لقيط وتستعيض عنه بلقب (مجهولي الأبوين) أو ذوي الظروف الخاصة، وتمنع تسميتهم بألقاب تلحقهم بقبائل، ويكتفى بتسميتهم بأسماء رباعية مناسبة.

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أحدث التعليقات

سلطان
وش عذرك عند الله يا مويسيس ١٢ نفس في رقبتك نسأل الله العافيه
raa
يا غريب كن اديب . يااخي حضر خلاص اجلس في بيتك يعني لازم الحكة تجيك وتطلع مارترتاح .
مـصــ؏ــب
الله يرحمه كنت احب أسلوبه رغم اني كنت صغير في السن ولكن كنت احب اتابعه
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين

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