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تسيير رحلات إضافية لإجلاء المواطنين في الخارج

Time منذ 3 ساعات
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تسيير رحلات إضافية لإجلاء المواطنين في الخارج

الرياض (صدى):
تستعد سفارة المملكة في إسلام أباد لإجلاء جميع المواطنين المتواجدين هناك بالتوازي مع جهود سفارات المملكة في مختلف الدول لإجلاء المواطنين إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .

وأكد سفير المملكة في إسلام أباد "نواف المالكي " أنه تم تسجيل جميع الطلاب في المنصة التي أطلقتها وزارة الخارجية لإعتماد الأسماء مع إنشاء غرفة عمليات على مدار الساعة لمساعدة العالقين ، مشيراً إلى أنه تم إجلاء مجموعة من المواطنين خلال مهلة الثلاث أيام السابقة لتعليق الرحلات ، وفقاً لصحيفة محلية .

كما أكد أنه تم نقل المواطنين العالقين في كراتشي ولاهور وبشاور إلى إسلام أباد تسهيلاً لإتمام عملية العودة ، مع توفير احتياجات السكن والمعيشة ، لافتاً إلى اجراء الفحوصات الطبية لهم جميعاً للتأكد من عدم إصابتهم .

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أحدث التعليقات

سلطان
وش عذرك عند الله يا مويسيس ١٢ نفس في رقبتك نسأل الله العافيه
raa
يا غريب كن اديب . يااخي حضر خلاص اجلس في بيتك يعني لازم الحكة تجيك وتطلع مارترتاح .
مـصــ؏ــب
الله يرحمه كنت احب أسلوبه رغم اني كنت صغير في السن ولكن كنت احب اتابعه
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين

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