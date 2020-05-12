أمين الناصر: أرامكو حققت أرباحًا وتدفقات قوية رغم ضعف الطلب

الرياض (صدى):
أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أن الشركة حققت أرباحاً وتدفقات نقدية حرة قويين، رغم ضعف الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار النفط.
وشدد المهندس أمين الناصر، على أن الشركة ملتزمة بسلامة موظفيها مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى والرامية إلى خلق القيمة لجميع مساهميها، لافتًا إلى أنها سعت إلى التكيّف مع بيئة عملٍ بالغة التعقيد وسريعة التغير نتيجة تداعيات الجائحة التي لم يمر العالم في تاريخه الحديث بأزمة مثلها.
وأوضح " الناصر " : " تتمتع أرامكو السعودية بمرونة كبيرة تتيح لها ضبط نفقاتها، كما أن لديها خبرة في إدارة الأعمال خلال الأزمات، وستتمكن الشركة بفضل قوة وفعالية أدائها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها "؛ مضيفًا: " أنه خلال الربع الأول من العام، بادرت أرامكو السعودية إلى تحسين خطة إنفاقها الرأسمالي لعام 2020، مع العمل في الوقت نفسه على تحديد الفرص التي تساعدها على تعزيز مستويات إنتاجيتها التشغيلية على الوجه الأمثل " .
وكانت الشركة، قد أعلنت اليوم عن توزيع 70.32 مليار ريال أرباحًا للمساهمين عن الربع الأول من العام الحالي، لافتة إلى أن صافي الدخل للربع الأول 62.5 مليار ريال، كما أن التدفقات النقدية الحرة للربع الأول 56.3 مليار ريال.