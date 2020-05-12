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خبير: الفيروس يضعف تدريجياً وسينتهي قبل اكتشاف اللقاح

Time منذ يوم
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خبير: الفيروس يضعف تدريجياً وسينتهي قبل اكتشاف اللقاح

روما (صدى):
في بادرة أمل لدول العالم التي ضربها فيروس كورونا ، أكد الدكتور جيوسيبّي ريموتسي مدير معهد الأبحاث الدوائية في إيطاليا أن فيروس كورونا يضعف تدريجياً وقد ينتهي تلقائياً قبل إكتشاف اللقاح .

وفسر ذلك بأن الحصانة ضده أصبحت أكبر ، وأن حالة المصابين الآن تختلف عن حالة المصابين السابقين حتى أن عدد المحتاجين للعناية المركزة أقل بكثير ، وهو ما يشير إلى تغيرات طرأت على الفيروس .

وأشار إلى أن جهود اكتشاف اللقاح مستمرة أيضاً ، مؤكداً أن استخراج بلازما دم المتعافين هو العلاج الأكثر فعالية ومن المتوقع أن يحقق نجاح كبير .

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أحدث التعليقات

هوقن
سمعت المثل اللي يقول القرد في عين امه غزال التصريح الجاي خف علينا شوي
ناقد رياضي
الطخيم ترك انجازات النصر النقيه التي قام بتنقيتها من الشوائب وصار يبحث عن الألقاب المزيفة للنصر !!!!!!!!
زائر
ياجماعة فهد الطخيم مريض نفسي .. شغلته العالميه للنصر .. إذا أحد يعرف مركز للعلاج النفسي خذوها بالقوة للعلاج .. حتى الديانة الماسونية عالميه وموجودة في كل مكان !! الله بستر بكره يقول : النصر أول ماسوني عالمي !!
أبوسطام
جزاك الله خير
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات ويشفي المصاب

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