خبير: الفيروس يضعف تدريجياً وسينتهي قبل اكتشاف اللقاح

روما (صدى):
في بادرة أمل لدول العالم التي ضربها فيروس كورونا ، أكد الدكتور جيوسيبّي ريموتسي مدير معهد الأبحاث الدوائية في إيطاليا أن فيروس كورونا يضعف تدريجياً وقد ينتهي تلقائياً قبل إكتشاف اللقاح .
وفسر ذلك بأن الحصانة ضده أصبحت أكبر ، وأن حالة المصابين الآن تختلف عن حالة المصابين السابقين حتى أن عدد المحتاجين للعناية المركزة أقل بكثير ، وهو ما يشير إلى تغيرات طرأت على الفيروس .
وأشار إلى أن جهود اكتشاف اللقاح مستمرة أيضاً ، مؤكداً أن استخراج بلازما دم المتعافين هو العلاج الأكثر فعالية ومن المتوقع أن يحقق نجاح كبير .