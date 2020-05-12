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" مسجون في قطر " يزيح الستار عن انتهاكات الحمدين

Time منذ 46 دقيقة
Views 1411
" مسجون في قطر " يزيح الستار عن انتهاكات الحمدين

نايف السالم (صدى):
أزاح حساب مسجون في قطر، الستار عن انتهاكات النظام القطري، التي يتعرض لها المسجونيين في الدوحة، حتى أن بعضهم يتم توقيفه دون أي سند قانوني.

وكشف " مسجون في قطر " عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سجن قطر المركزي، وأن هناك دورة مياة واحدة لكل 150 مسجون، ونادرا ما تصل إليها المياه طوال اليوم.

كما كشف عن إضراب المساجين عن الطعام من أجل الحصول على أدوات الرعاية الصحية والمطهرات والرعاية الطبية؛ خوفا من تفشي الفيروس بينهم.

ويستمر تنظيم " الحمدين " في محاولات إخفاء الوضع المرزي في السجون، لكن تظهر الحقيقة وتتكشف يوما بعد يوم.

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أحدث التعليقات

زائر
رجب 30 وشعبان 30 وكمان رمضان 30 كيف كذا بتغيرون شكلكم تقويم ام القرى
السيف لاجرب
حيدهم بينهم الله يسلط عليهم وش سويتم بالعالم دعم ارهاب خيانات اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان لايبقي للخونه موطن قدم في لارض
abdul
المسلم الفطن يعرف من هم المتاجرون بالدين
abdul
صاحب فندق ليس جمعية تعاونية. ولا دولة. هذا لازم يلمّ حقّه، او كما يقولون عندنا هنا " نُو فْرِي لانْش " ولا ندري كم شهر صبر عليهم. الحق علي دولتهم اللي مش راضية تدفع عن رعاياها. ودولة الجزاير ماهي فقيرة.
عادل
مجنون ومصرقع أن شاء الله يقبضون عليه

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