" مسجون في قطر " يزيح الستار عن انتهاكات الحمدين

نايف السالم (صدى):
أزاح حساب مسجون في قطر، الستار عن انتهاكات النظام القطري، التي يتعرض لها المسجونيين في الدوحة، حتى أن بعضهم يتم توقيفه دون أي سند قانوني.
وكشف " مسجون في قطر " عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سجن قطر المركزي، وأن هناك دورة مياة واحدة لكل 150 مسجون، ونادرا ما تصل إليها المياه طوال اليوم.
كما كشف عن إضراب المساجين عن الطعام من أجل الحصول على أدوات الرعاية الصحية والمطهرات والرعاية الطبية؛ خوفا من تفشي الفيروس بينهم.
ويستمر تنظيم " الحمدين " في محاولات إخفاء الوضع المرزي في السجون، لكن تظهر الحقيقة وتتكشف يوما بعد يوم.
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