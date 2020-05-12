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قرار بمنع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في بيش

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قرار بمنع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في بيش

جازان (صدى):
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يليأولًا: يكون منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في محافظة (بيش) بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 19 رمضان 1441هـ وحتى إشعار آخر ، ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 1441/7/27هـ.

ثانياً: يسمح - في أضيق نطاق - للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصراً يوميًا.

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ثالثاً: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وتهيب وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

كما تدعو الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.

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أحدث التعليقات

زائر
رجب 30 وشعبان 30 وكمان رمضان 30 كيف كذا بتغيرون شكلكم تقويم ام القرى
السيف لاجرب
حيدهم بينهم الله يسلط عليهم وش سويتم بالعالم دعم ارهاب خيانات اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان لايبقي للخونه موطن قدم في لارض
abdul
المسلم الفطن يعرف من هم المتاجرون بالدين
abdul
صاحب فندق ليس جمعية تعاونية. ولا دولة. هذا لازم يلمّ حقّه، او كما يقولون عندنا هنا " نُو فْرِي لانْش " ولا ندري كم شهر صبر عليهم. الحق علي دولتهم اللي مش راضية تدفع عن رعاياها. ودولة الجزاير ماهي فقيرة.
عادل
مجنون ومصرقع أن شاء الله يقبضون عليه

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