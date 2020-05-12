مدينة أمريكية تؤوي المشردين وتوفر لهم المخدرات مقابل ألا ينشروا العدوى

واشنطن (صدى):
في مبادرة غريبة من نوعها، قررت مدينة " سان فرانسيسكو " الأمريكية، إسكان المشردين في فنادق، وتزويدهم بما يحتاجون من الكحول والهيروين والمخدرات، مقابل ألا يتسببوا في انتشار عدوى فيروس كورونا بين الأمريكيين.
وكان حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسام، أعلن الشهر الماضي، أنه سيخصص 150 مليون دولار لمشروع "رومكي "، الذي يهدف إلى معالجة التشرد خلال جائحة كورونا، ويتم هذا المشروع بالتعاون مع جهود محلية تهدف إلى إيواء 50 ألف شخص من مشردي الولاية البالغ تعدادهم 150 ألف شخص في الفنادق.
ويوجد في سان فرانسيسكو نحو 30 ألف غرفة فندقية فارغة، في الوقت الذي يبلغ تعداد المشردين في المدينة 8000 فقط.