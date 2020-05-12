نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مدينة أمريكية تؤوي المشردين وتوفر لهم المخدرات مقابل ألا ينشروا العدوى

Time منذ ساعتين
Views 1822
Comment 2
مدينة أمريكية تؤوي المشردين وتوفر لهم المخدرات مقابل ألا ينشروا العدوى

واشنطن (صدى):
في مبادرة غريبة من نوعها، قررت مدينة " سان فرانسيسكو " الأمريكية، إسكان المشردين في فنادق، وتزويدهم بما يحتاجون من الكحول والهيروين والمخدرات، مقابل ألا يتسببوا في انتشار عدوى فيروس كورونا بين الأمريكيين.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسام، أعلن الشهر الماضي، أنه سيخصص 150 مليون دولار لمشروع "رومكي "، الذي يهدف إلى معالجة التشرد خلال جائحة كورونا، ويتم هذا المشروع بالتعاون مع جهود محلية تهدف إلى إيواء 50 ألف شخص من مشردي الولاية البالغ تعدادهم 150 ألف شخص في الفنادق.

ويوجد في سان فرانسيسكو نحو 30 ألف غرفة فندقية فارغة، في الوقت الذي يبلغ تعداد المشردين في المدينة 8000 فقط.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
رجب 30 وشعبان 30 وكمان رمضان 30 كيف كذا بتغيرون شكلكم تقويم ام القرى
السيف لاجرب
حيدهم بينهم الله يسلط عليهم وش سويتم بالعالم دعم ارهاب خيانات اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان لايبقي للخونه موطن قدم في لارض
abdul
المسلم الفطن يعرف من هم المتاجرون بالدين
abdul
صاحب فندق ليس جمعية تعاونية. ولا دولة. هذا لازم يلمّ حقّه، او كما يقولون عندنا هنا " نُو فْرِي لانْش " ولا ندري كم شهر صبر عليهم. الحق علي دولتهم اللي مش راضية تدفع عن رعاياها. ودولة الجزاير ماهي فقيرة.
عادل
مجنون ومصرقع أن شاء الله يقبضون عليه

أخر الأخبار

بالفيديو..الشرهان يروي قصة دخول الملك عبد العزيز الرياض
بالفيديو..الشرهان يروي قصة دخول الملك عبد العزيز الرياض
Time منذ 9 دقائق Views 1135
" مسجون في قطر " يزيح الستار عن انتهاكات الحمدين
" مسجون في قطر " يزيح الستار عن انتهاكات الحمدين
Time منذ 46 دقيقة Views 1408
قرار بمنع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في بيش
قرار بمنع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في بيش
Time منذ ساعة Views 1638
بالفيديو..وزير الثقافة يوجه بتنفيذ طلب " الشرهان " بطباعة كتابين مهمين
بالفيديو..وزير الثقافة يوجه بتنفيذ طلب " الشرهان " بطباعة كتابين مهمين
Time منذ ساعة Views 1646
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعة Views 1489
ردة فعل هيفاء وهبي بعدما وصف مدير أعمالها السابق نفسه بـ " الأسد "
ردة فعل هيفاء وهبي بعدما وصف مدير أعمالها السابق نفسه بـ " الأسد "
Time منذ ساعة Views 1526
لدغة من " الدبور الآسيوي " في الحاجب تقتل رجلا
لدغة من " الدبور الآسيوي " في الحاجب تقتل رجلا
Time منذ ساعتين Views 781
مدينة أمريكية تؤوي المشردين وتوفر لهم المخدرات مقابل ألا ينشروا العدوى
مدينة أمريكية تؤوي المشردين وتوفر لهم المخدرات مقابل ألا ينشروا العدوى
Time منذ ساعتين Views 1822
" المسند " يكشف موعد عيد الفطر
" المسند " يكشف موعد عيد الفطر
Time منذ 3 ساعات Views 2591
بالفيديو..ترامب ردًا على سؤال حول أسباب تزايد الوفيات في بلاده: " أسألوا الصين "
بالفيديو..ترامب ردًا على سؤال حول أسباب تزايد الوفيات في بلاده: " أسألوا الصين "
Time منذ 3 ساعات Views 2163