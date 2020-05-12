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الجدعان: ندرس رواتب الهيئات الحكومية الجديدة للتأكد من عدم وجود أجور مرتفعة

Time منذ 5 ساعات
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الجدعان: ندرس رواتب الهيئات الحكومية الجديدة للتأكد من عدم وجود أجور مرتفعة

الرياض (صدى):
صرح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بأنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إنشاء عدداً كبيراً من الهيئات والبرامج لمساندة الإصلاحات.

وقال الجدعان: " نتيجة لذلك، بشكل أساسي، تم خلق فارق كبير بين رواتب الخدمة المدنية وهذه الهيئات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها، من حيث جدول الرواتب " .

وأضاف: " سنقوم بدراسة هياكل رواتب هذه الهيئات، لنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب، أو مزايا غير ضرورية تؤدي إلى تشويه سوق العمل " .

وتابع: " الواقع أن جدول رواتب الخدمة المدنية والعسكرية معقول جداً، وما ندرسه هو رواتب أولئك الذين يعملون للحكومة، ولكن ليس بموجب جدول رواتب الخدمة المدنية ".

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أحدث التعليقات

زائر
رجب 30 وشعبان 30 وكمان رمضان 30 كيف كذا بتغيرون شكلكم تقويم ام القرى
السيف لاجرب
حيدهم بينهم الله يسلط عليهم وش سويتم بالعالم دعم ارهاب خيانات اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان لايبقي للخونه موطن قدم في لارض
abdul
المسلم الفطن يعرف من هم المتاجرون بالدين
abdul
صاحب فندق ليس جمعية تعاونية. ولا دولة. هذا لازم يلمّ حقّه، او كما يقولون عندنا هنا " نُو فْرِي لانْش " ولا ندري كم شهر صبر عليهم. الحق علي دولتهم اللي مش راضية تدفع عن رعاياها. ودولة الجزاير ماهي فقيرة.
عادل
مجنون ومصرقع أن شاء الله يقبضون عليه

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