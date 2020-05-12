بالفيديو..أردوغان المهرب " الورِع "

أنقرة (صدى):
نشرت الرئاسة التركية مقطع فيديو لرئيس النظام رجب طيب أردوغان، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، ضمن ختمته التي بدأها مطلع شهر رمضان.
وفي مقارنة سريعة بين أردوغان الفاسد وأردوغان المتاجر بالدين، حرصت المعارضة التركية على بث تسريبات الرئيس الفاسد ونجله وهما يخططان لتهريب أموال الفقراء للخارج.
وأصبح من المعروف أن المتاجرة بالدين واستغلال المقدسات الإسلامية صفة ملازمة للرئيس التركي، الذي طالما أجاد التلاعب بالدين من أجل تحقيق أهدافه السياسية وحشد أنصاره والفصائل الإسلامية، للتغطية على جرائم نظامه.