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بالفيديو..أردوغان المهرب " الورِع "

Time منذ 5 ساعات
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بالفيديو..أردوغان المهرب " الورِع "

أنقرة (صدى):
نشرت الرئاسة التركية مقطع فيديو لرئيس النظام رجب طيب أردوغان، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، ضمن ختمته التي بدأها مطلع شهر رمضان.

وفي مقارنة سريعة بين أردوغان الفاسد وأردوغان المتاجر بالدين، حرصت المعارضة التركية على بث تسريبات الرئيس الفاسد ونجله وهما يخططان لتهريب أموال الفقراء للخارج.

وأصبح من المعروف أن المتاجرة بالدين واستغلال المقدسات الإسلامية صفة ملازمة للرئيس التركي، الذي طالما أجاد التلاعب بالدين من أجل تحقيق أهدافه السياسية وحشد أنصاره والفصائل الإسلامية، للتغطية على جرائم نظامه.

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أحدث التعليقات

زائر
رجب 30 وشعبان 30 وكمان رمضان 30 كيف كذا بتغيرون شكلكم تقويم ام القرى
السيف لاجرب
حيدهم بينهم الله يسلط عليهم وش سويتم بالعالم دعم ارهاب خيانات اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان لايبقي للخونه موطن قدم في لارض
abdul
المسلم الفطن يعرف من هم المتاجرون بالدين
abdul
صاحب فندق ليس جمعية تعاونية. ولا دولة. هذا لازم يلمّ حقّه، او كما يقولون عندنا هنا " نُو فْرِي لانْش " ولا ندري كم شهر صبر عليهم. الحق علي دولتهم اللي مش راضية تدفع عن رعاياها. ودولة الجزاير ماهي فقيرة.
عادل
مجنون ومصرقع أن شاء الله يقبضون عليه

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