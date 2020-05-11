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بالفيديو.. الملك عبدالعزيز يشرف على تحميل ناقلة النفط "سكوفيلد" (فيديو) 

Time منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. الملك عبدالعزيز يشرف على تحميل ناقلة النفط "سكوفيلد" (فيديو) 

نايف السالم (صدى):
وثق مقطع تاريخي نادر إشراف الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على تحميل ناقلة النفط " سكوفيلد "، والتي حملت أول شحنة نفط يتم تصديرها من ⁧المملكة من خلال ميناء ⁧رأس تنورة⁩ عام 1358هـ/1939م.

وكانت الناقلة دي. جي. سكوفيلد النفطية دشنت  أول صفقة تجارية نفطية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك عندما أدار الملك عبدالعزيز في عام 1939 صمام النفط إيذانا ببدء تصدير الزيت السعودي الخام وتحميل أول شحنة منه إلى العالم.

و نقلت أول شحنة تجارية على الناقلة "دي.جي. سكوفيلد" من رأس تنورة لتكون بذلك أول الغيث الذي انهمر على المملكة بالخير والعطاء.

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أحدث التعليقات

زائر
رجب 30 وشعبان 30 وكمان رمضان 30 كيف كذا بتغيرون شكلكم تقويم ام القرى
السيف لاجرب
حيدهم بينهم الله يسلط عليهم وش سويتم بالعالم دعم ارهاب خيانات اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان لايبقي للخونه موطن قدم في لارض
abdul
المسلم الفطن يعرف من هم المتاجرون بالدين
abdul
صاحب فندق ليس جمعية تعاونية. ولا دولة. هذا لازم يلمّ حقّه، او كما يقولون عندنا هنا " نُو فْرِي لانْش " ولا ندري كم شهر صبر عليهم. الحق علي دولتهم اللي مش راضية تدفع عن رعاياها. ودولة الجزاير ماهي فقيرة.
عادل
مجنون ومصرقع أن شاء الله يقبضون عليه

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