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هيلة المشوح: «المملكة متماسكة رغم تهاوي كيانات كبرى بسبب كورونا»

Time منذ 57 دقيقة
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هيلة المشوح: «المملكة متماسكة رغم تهاوي كيانات كبرى بسبب كورونا»

عادل الحربي (صدى):
أكدت الكاتبة هيلة المشوح، على أن الحكومة في المملكة تتخذ الإجراءات المالية في صالح صحة المواطن لمواجهة كورونا.

وغردت "المشوح" عبر "تويتر" قائلة : "خلال أسابيع قليلة أنفقت المملكة177 مليار لمواجة جائحة #كورونا وكان الجزء الأكبر من نصيب صحة المواطن ، والعالم اليوم يعيش أزمة اقتصادية قد تتهاوى جرائها دول وكيانات اقتصادية كبرى ، والمملكة لازالت ولله الحمد متماسكة بسياسة اقتصادية تعتمدعلى خفض الإنفاق وبعض التعديلات".

وكانت المملكة أعلنت في الساعات الأولى من صباح الأثنين، عن رفع بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ويقولون الصينيات ضيقات ... .. الا والله مثاعيب ... ونابت فيها طحالب بعد ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
**""'سهم'""**
قبحهم الله ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
abdul
لا تكوني خلطتِ بين الدكتور النمر والدكتور الخضيري

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