التحالف العربي: 137 اختراقا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

فهمي محمد (صدى):
أكد التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أن اختراقات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 137 اختراقًا.
وقال التحالف: إن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم الاثنين بلغت 3188 اختراقًا، حيث شملت الاختراقات الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.
وشدد التحالف على أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.