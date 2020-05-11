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شاهد.. تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بالمسجد الحرام

Time منذ 28 دقيقة
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شاهد.. تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بالمسجد الحرام

نايف السالم (صدى):
رصد مقطع فيديو تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بالمسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بتطييب وتبخير الكعبة المطهرة بأفخر وأجود أنواع الطيب، تعظيمًا وإجلالًا لبيت الله الحرام وللكعبة الشريفة.

وصدرت توجيهات من الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بشأن تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم تطييب الحجر الأسود والملتزم بدهن العود الفاخر خمس مرات يوميا، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
**""'سهم'""**
قبحهم الله ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
abdul
لا تكوني خلطتِ بين الدكتور النمر والدكتور الخضيري
ابو محمد 😎
قال الذي قال // الخوف قطع قلوب الغنادير ... حتى القرود المعفنه يلعن جدفها ..

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