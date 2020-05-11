وزير الرياضة يحسم أمر عودة الدوري ويؤكد: "سنعطي فرصة للأندية"

الرياض (صدى):
حسم وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي، اليوم الأثنين، أمر عودة الدوري، مؤكدًا أن الأمر الأن في يد وزارة الصحة.
وقال وزير الرياضة: "استئناف النشاط الرياضي يعتمد على دراسات وزارة الصحة.. وليس هناك موعدا محددا للعودة".
وفي السياق ذاته أضاف: ":" سنجتمع باتحاد القدم والرابطة والأندية.. ونقرر استمرار الموسم أو الإلغاء أو غيره.. سنتريث قبل اتخاذ أي قرار.. حال العودة.. سنمنح الأندية 6 أسابيع للإعداد".
وفيما يتعلق بتقليص أعداد اللاعبين الأجانب قال: ": تقليص عدد اللاعبين الأجانب حاليا غير مجدي.. والمخالصات ستؤثر على ميزانيات الأندية".
وتابع: "تشفير الدوري لم يؤخذ بعين الاعتبار الموسم المقبل، وندرس الأمر مستقبلا".
وأضاف: "في النصف الثاني من الموسم المقبل سيكون ملعب الأمير عبدالله الفيصل جاهزا".