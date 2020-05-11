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حلمي بكر: تزوجت 12 مرة ومنهم امرأة متزوجة

Time منذ ساعتين
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حلمي بكر: تزوجت 12 مرة ومنهم امرأة متزوجة

القاهرة (صدى):
ظهر الملحن المصري "حلمي بكر" في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية "إيناس الدغيدي".

وقال بكر إن عدد مرات زواج الملحن المصري والتي وصلت لـ 12 مرة، أما المفاجئة كانت زواجه من إحداهن عرفي وهي المغنية الراحلة "عليا التونسية" ليكتشف بعدها أنها متزوجة من رجل آخر في نفس الوقت.

وانهار حلمي بكر بالبكاء بسبب المشاكل التي تعرض لها من طليقته الأخيرة، حيث أنه حضر حلقة البرنامج والعكاز في يده على آثر الإصابات المختلفة في جسده بسبب تحريض طليقته لـ "بلطجية" هاجموه في بيته وانهالوا عليه بالضرب الشديد.

وأكد أنه بالرغم من الشكوى التي قدمها وتقرير الطبيب بالإصابات إلا أن البلطجية ما زالوا طليقين.

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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