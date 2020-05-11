حلمي بكر: تزوجت 12 مرة ومنهم امرأة متزوجة

القاهرة (صدى):
ظهر الملحن المصري "حلمي بكر" في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية "إيناس الدغيدي".
وقال بكر إن عدد مرات زواج الملحن المصري والتي وصلت لـ 12 مرة، أما المفاجئة كانت زواجه من إحداهن عرفي وهي المغنية الراحلة "عليا التونسية" ليكتشف بعدها أنها متزوجة من رجل آخر في نفس الوقت.
وانهار حلمي بكر بالبكاء بسبب المشاكل التي تعرض لها من طليقته الأخيرة، حيث أنه حضر حلقة البرنامج والعكاز في يده على آثر الإصابات المختلفة في جسده بسبب تحريض طليقته لـ "بلطجية" هاجموه في بيته وانهالوا عليه بالضرب الشديد.
وأكد أنه بالرغم من الشكوى التي قدمها وتقرير الطبيب بالإصابات إلا أن البلطجية ما زالوا طليقين.