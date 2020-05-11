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المسماري: «أحلام أردوغان التوسعية في ليبيا ستنتهي»

Time منذ ساعة
Views 1660
المسماري: «أحلام أردوغان التوسعية في ليبيا ستنتهي»

طرابلس (صدى):
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، اليوم الأثنين، أن أحلام أردوغان التوسعية في ليبيا ستنتهي، موضحًا أن تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من ليبيا إلى سوريا حتى الأن.

وأضاف "المسماري" في مؤتمر صحفي: "مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب الليبي"، مؤكدًا على أنه لا يمكن حل البرلمان إلا من خلال انتخابات نزيهة

وتابع :" البيان الخماسي لمصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص يؤكد أن ما يقوم به الجيش الوطني الليبي هدفه حماية ليبيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

واستكمل: "البيان الخماسي يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني الليبي".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
**""'سهم'""**
قبحهم الله ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
abdul
لا تكوني خلطتِ بين الدكتور النمر والدكتور الخضيري
ابو محمد 😎
قال الذي قال // الخوف قطع قلوب الغنادير ... حتى القرود المعفنه يلعن جدفها ..

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