المسماري: «أحلام أردوغان التوسعية في ليبيا ستنتهي»

طرابلس (صدى):
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، اليوم الأثنين، أن أحلام أردوغان التوسعية في ليبيا ستنتهي، موضحًا أن تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من ليبيا إلى سوريا حتى الأن.
وأضاف "المسماري" في مؤتمر صحفي: "مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب الليبي"، مؤكدًا على أنه لا يمكن حل البرلمان إلا من خلال انتخابات نزيهة
وتابع :" البيان الخماسي لمصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص يؤكد أن ما يقوم به الجيش الوطني الليبي هدفه حماية ليبيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
واستكمل: "البيان الخماسي يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني الليبي".