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والد فتاة عسير يكشف تفاصيل مثيرة حول حبس ابنته 9 سنوات في غرفة (فيديو) 

Time منذ ساعة
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والد فتاة عسير يكشف تفاصيل مثيرة حول حبس ابنته 9 سنوات في غرفة (فيديو) 

أبها (صدى):
تحدث عون الشهراني، والد فتاة عسير  التي حبسها ٩ سنوات في غرفة لإصابتها بإنفصام نفسي، قائلا إن ابنته تعاني بشدة من الانفصام وتمشي عارية بدون ملابس.

وأوضح الشهراني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا":" أنه ذهب بها إلى الصحة النفسية وما استفاد منها شيء "، لافتا إلى أنه يحبسها في غرفة خارج المنزل لأنها عنيفة جدا.

وأشار الشهراني:" أنا مسكين ومقعد والآن هي محبوسة وهي عمرها ٢٥ سنة وهي الآن عمرها يقترب من ٣٨ "، مبينا :" لدي ٤ بنات من بينهن واحدة متزوجة، وحالة الأم ماهي زينة، وتقول لأولادها هدبحكم، وأحيانا يكون ما فيها شيء وأحيانا تقلب عليك ".

وتابع: كل واحد يقول نفسي نفسي، مناشدا الجهات المختصة بعلاجها لأنه لا يستطيع تحمل التكاليف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
**""'سهم'""**
قبحهم الله ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
abdul
لا تكوني خلطتِ بين الدكتور النمر والدكتور الخضيري
ابو محمد 😎
قال الذي قال // الخوف قطع قلوب الغنادير ... حتى القرود المعفنه يلعن جدفها ..

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