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وزير الرياضة يكشف موقف المملكة من استضافة السوبر الإسباني في ظل كورونا (فيديو)

Time منذ ساعة
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وزير الرياضة يكشف موقف المملكة من استضافة السوبر الإسباني في ظل كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ، اليوم الأثنين، على أن فيروس كورونا أثر على جميع الدول وجميع القطاعات وليس على السعودية فقط.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "الصورة غير واضحة.. نراجع اليوم جميع الفعاليات التي نقيمها لكي لا تتأثر أهدافنا".

ولفت سموه إلى أن الوضع الحالي استثنائي بسبب كورونا، متوقعًا أن يكون له أثر كبير على خطط وزارة الرياضة في المستقبل.

وتابع : "جائحة كورونا تأثرت بها كل الدول ، ونحن اليوم في قارب واحد مع الدولة وعلينا الوقوف بجانب إخواننا في الصحة لمواجهة هذه الأزمة".

واعتبر المملكة محظوظة لعدم تزامن فعالياتها الهامة مع أزمة كورونا، قائلا : "محظوظون أن فعالياتنا الرياضية في عام 2021 مثل السوبر الإسباني وغيرها، ولكننا ملتزمون بعقود رغم أن الصورة غير واضحة وإدارة الفعاليات في اتصال دائم مع الاتحادات المعنية".

وعلى جانب أخر قال : " تأهلنا لأولمبياد طوكيو في عدد من الألعاب وأنا أراهن على الجميع بإذن الله."

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
**""'سهم'""**
قبحهم الله ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
abdul
لا تكوني خلطتِ بين الدكتور النمر والدكتور الخضيري
ابو محمد 😎
قال الذي قال // الخوف قطع قلوب الغنادير ... حتى القرود المعفنه يلعن جدفها ..

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