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"سكني" يسلم أكثر من 6 آلاف قطعة أرض للمستفيدين خلال شهر أبريل

Time منذ ساعة
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"سكني" يسلم أكثر من 6 آلاف قطعة أرض للمستفيدين خلال شهر أبريل

الرياض (صدى):

سلّم برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان 6132 قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أبريل الماضي، حيث توزعت الأراضي في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد استكمال حجزها واختيارها وإصدار عقودها من المستفيدين عبر موقع وتطبيق "سكني"، على أن يكون إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 أعوام.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن التسليم شمل 3404 أراض في منطقة عسير، و158 أرضا في منطقة نجران، و370 أرضا في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 211 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و247 أرضا في منطقة الرياض، و308 في منطقة القصيم، وفي منطقة جازان تم تسليم 148 أرضاً، و495 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 258 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و31 في الحدود الشمالية، و489 في منطقة الجوف، كما سلم البرنامج 13 أرضاً سكنية في منطقة الباحة.

ولفت البرنامج الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً بأن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم من خلال الموقع الإلكتروني هنا أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.

وبيّن "سكني" أن الأراضي السكنية المسلمة للمستفيدين تعد إحدى الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضيَ وذلك لبناء منازلهم ذاتياً.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخِدْمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
**""'سهم'""**
قبحهم الله ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
abdul
لا تكوني خلطتِ بين الدكتور النمر والدكتور الخضيري
ابو محمد 😎
قال الذي قال // الخوف قطع قلوب الغنادير ... حتى القرود المعفنه يلعن جدفها ..

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