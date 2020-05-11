نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حالة اشتباه بفيروس كورونا في نجران

Time منذ ساعتين
Views 2046
Comment 1
حالة اشتباه بفيروس كورونا في نجران

نجران (صدى):
باشرت فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر بمدينة نجران حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا الجديد، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها في المملكة.

ويجري قراءة معلومات عن الحالة من جهاز لوحي "المسعف الالكتروني"، وذلك في إطار جهود الهيئة للتعامل مع هذه الجائحة.

وكانت وزارة الصحة، سجلت 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء.

هذا وسجلت الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
قال الذي قال // الخوف قطع قلوب الغنادير ... حتى القرود المعفنه يلعن جدفها ..
abdul
" ... صيام شهرين متتابعين " . حلوة هذي. يعني المجهود بيتواصل من طوال الليل الي النهار ! الله يكون في عون صاحبة هذا الرّجّال. وهي ايضا عندها صيام شهرين متتابعين ام قضاء يوم واحد فقط ؟ كان مفروض تبحّرت في شرح الموضوع. ومع ذالك احبك يالدكتور خالد. ههههه
ابو محمد 😎
اوهوووه ...
ابو محمد 😎
اخزاهم الله ..
ابو محمد 😎
كل شي ياكلونها ... كل متحرك ..

أخر الأخبار

الهام الفضالة خايفه من الكورونا
الهام الفضالة خايفه من الكورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 212
الصينيين ماعندهم مزح
الصينيين ماعندهم مزح
Time منذ 14 دقيقة Views 259
شاهد.. بناء كوبري بتصميم كارثي في مصر يثير السخرية
شاهد.. بناء كوبري بتصميم كارثي في مصر يثير السخرية
Time منذ 15 دقيقة Views 1419
خلع الاسنان غير عندهم
خلع الاسنان غير عندهم
Time منذ 15 دقيقة Views 221
عمال يخالفون حظر التجول
عمال يخالفون حظر التجول
Time منذ 16 دقيقة Views 202
باكستانيين رايقين
باكستانيين رايقين
Time منذ 17 دقيقة Views 219
شاهد.. تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بالمسجد الحرام
شاهد.. تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بالمسجد الحرام
Time منذ 24 دقيقة Views 1335
شاب يشعل النيران في منزل عائلته ويتسبب بمصرع والديه وأشقاءه 
شاب يشعل النيران في منزل عائلته ويتسبب بمصرع والديه وأشقاءه 
Time منذ 32 دقيقة Views 852
وزير الرياضة: «التخصيص قادم ولن ننافس على ملعب جامعة الملك سعود»
وزير الرياضة: «التخصيص قادم ولن ننافس على ملعب جامعة الملك سعود»
Time منذ 33 دقيقة Views 1578
موزة تقود الانقلاب المضاد ضد «بن جاسم»
موزة تقود الانقلاب المضاد ضد «بن جاسم»
Time منذ 48 دقيقة Views 2957