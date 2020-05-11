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النيابة العامة تستقل بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب مرسوم ملكي

Time منذ يومين
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النيابة العامة تستقل بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب مرسوم ملكي

الرياض (صدى):
صدر اليوم الاثنين، مرسومًا ملكيًا يتضمن تعديل المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية، وإناطة مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنيابة العامة بشكل تام ومستقل ودون تدخل وزارة الداخلية كما كان سابقا.

وكانت المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على " يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية " .

ورفع النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة الكريمة على إقرار نظام النيابة العامة، وتعديل المادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، بما يؤسس مرحلة جديدة للعمل القضائي بكل استقلالية وحياد.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
طيب ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
احسن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
احسن
عدو الخونة
اهلا فيك د سلطان ونتمنى ان تنزل محتوى حلقاتك على قناتك على اليوتيوب حفظك الله ورعاك

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